Власти Москвы не согласовали митинг оппозиционеров-провокаторов 17 августа

Не успели московские власти ликвидировать последствия субботнего митинга «оппозиции», как провокаторы уже анонсировали следующий – 17 августа. Однако на этот раз мэрия Москвы отказалась согласовывать шествие в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Уличенные в массовых фальсификациях подписей подопечные скандального блогера Алексея Навального, видимо, еще «не все сказали». В Сети появилась информация, что экс-кандидаты в депутаты в МГД готовят очередные провокации, прикрываясь митинг-шествием.

Ни для кого не секрет, что все их мероприятия сопровождаются массовыми беспорядками, а действия соратников «оппозиции» наносят огромные материальный ущерб столице. Так, например, на похожих акциях 27 июля и 3 августа активисты намеренно распыляли слезоточивый газ, бросали в правоохранителей бутылки и камни, тем самым провоцируя присутствующих.

Как поясняют специалисты, личную ответственность за последствия от таких «мирных прогулок» по городу должны нести организаторы. Согласно российскому законодательству, за пропаганду незаконных акций и вовлечение в массовые беспорядки предусмотрено наказание в соответствии с КоАП РФ и УК РФ.

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова в Москве «оппозиция» провела согласованный с властями митинг. Однако из политического мероприятия он превратился в банальный концерт. Чтобы хоть как-то заставить горожан участвовать в акции, навальнистам пришлось пойти на хитрость: они пригласили самых популярных блогеров, музыкальных исполнителей и рэперов. К слову, массовку привозили даже из регионов.

Во избежание повторения печального сценария с неизвестными последствиями, московская мэрия решила отказать Алексею Навальному в проведении очередного шествия 17 августа. Более того, запрос подали позже установленного законом срока. По правилам, заявители должны были просить разрешения не менее, чем за 10 дней до проведения самого мероприятия.

Как известно, организаторами подобных сходок являются Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие единомышленники Алексея Навального. Протестовать они начали после того, как Мосгоризбирком не допустил их до участия в основном этапе осенних выборов в МГД. Причиной отказа в данном случае стал факт массовой фальсификации подписей избирателей. В частности, у многих экс-кандидатов в числе подписантов оказались даже умершие люди.