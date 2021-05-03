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Власти Москвы прокомментировали сообщения о «тайных пациентах» в больницах

Артем Денисов
3 мая, 2021 02:30
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 02:30
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Проверки московских клиник проводятся в плановом порядке, такие методы, как отправка в них «тайных пациентов», не используются, сообщили в департаменте здравоохранения города.

«Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет», — отметили там, уточнив, что проверки проводятся «в плановом порядке».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на майских праздниках в больницы Москвы отправят не только проверяющих из департамента здравоохранения, но и «тайных пациентов под видом обычных больных, чтобы отслеживать все факты плохого отношения со стороны медперсонала, сообщает РБК.

Напомним, в конце прошлого года республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе скрыла информацию о пациентах, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Всего насчитывается более тысячи больных COVID-19, оставшихся без внимания.

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ТЕГИ
Москва
Медицина
Больницы
здравоохранение
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