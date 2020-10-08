Власти Москвы объяснили требование о телефонах ушедших на «удаленку»

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В оперативном штабе Москвы сообщили, что делать, если сотрудники организаций и предприятий, ушедшие на удаленный режим работы, откажутся предоставлять личные данные, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что в соответствии со ст. 189 Трудового кодекса России, работники обязаны соблюдать дисциплину труда и правила поведения, определенные федеральными законами.

Теперь работодатели должны еженедельно предоставлять информацию о своих сотрудниках, работающих на «удаленке». Среди необходимых данных - номера мобильных телефонов, машин, карты «Тройка», социальных карт, сообщает РБК.

Как сообщалось, в Москве работники различных городских структур сдают данные для оформления разрешений на передвижение по городу. Источники в МВД говорят о возможном введении пропускного режима в ближайшие две недели.

Пропуска оформили сотрудникам автобазы управления делами президента. Некоторым выдали соответствующие бумаги с печатью и подписями.