Власти лишили белорусов возможности летать в Литву

Политика

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» прекратит выполнять рейсы в Литву и обратно.

Авиасообщение приостанавливается с 25 мая по 26 июня. Перевозчик сообщает, что данная ситуация не зависит от него. В авиакомпании принесли извинения пассажирам.

Ранее стало известно о том, что Литва с 25 мая перестанет принимать самолеты, маршрут которых проходит над Белоруссией. Гражданам Литвы рекомендуется покинуть Беларусь.

Такие меры приняты после инцидента с авиалайнером авиакомпании Ryanair, сообщает РБК.

23 мая самолет совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако с самолёта был ссажен задержан журналист Роман Протасевич.