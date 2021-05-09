Власти Латвии не дали возможность людям самим почтить память павших в войне

Политика

Полиция Латвии приняла решение закрыть прямой доступ к памятнику освободителям Риги. Пришедшие в парк Победы горожане не могут самостоятельно возложить к мемориалу цветы.

Официальным поводом являются коронавирусные ограничения. Цветы, при этом, можно передать к памятнику через расставленных городских работников.

Как сообщает «Интерфакс», возле ограждений собрались сотни людей. Конфликтов с властями не возникает, однако многие высказывают недовольство невозможностью лично возложить цветы.