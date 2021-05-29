Власти Крыма оценят экологический ущерб от украинской водной блокады полуострова

Политика

В Крыму в ближайшее время власти планируют провести комплексную экологическую экспертизу, чтобы оценить размер ущерба от действий украинской стороны по водной блокаде полуострова. Об этом сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов.

«На данном этапе принимается решение о назначении комплексной экологической экспертизы относительно ущерба экологии республики. Соответствующее решение будет принято СК России. Экспертиза будет назначена либо в рамках доследственной проверки, либо в рамках уголовного дела», - сказал он.

Кроме того, он заявил, что сейчас власти полуострова собирают документальные подтверждения размера ущерба.

Ранее сообщалось, что в крымском Госсовете сообщили, что собираются подать иски по пяти блокадам республики со стороны Украины. Речь идет об энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской блокадах, пишет ТАСС.