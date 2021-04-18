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Политика

Власти Китая: Вашингтону не удастся избежать здоровой конкуренции с Пекином

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 08:10
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 08:10
1 мин
Xu Jinquan/Globallookpress.com
Пекину не удастся избежать здоровой конкуренции с Вашингтоном

В Китае заявили о неизбежности конкуренции с США, но она должна быть здоровой. Об этом заявил замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн. Политик считает, что в настоящий момент американцы больше делают акцент на конкуренцию и мало обращают внимание на сотрудничество.

«Как две крупные державы, которые несут особую ответственность перед всем миром, Китай и США должны всеми силами избегать конфронтации, особенно искусственно создаваемой конфронтации», - подчеркнул Лэ Юйчэн.

КНР и США должны урегулировать двусторонние отношения, считает китайский дипломат. И акцент нужно делать не на конфронтацию, а на сотрудничество.

При этом власти страны рассчитывают на нового президента США Джо Байдента, так как с его приходом наметились позитивные сдвиги в двусторонних отношениях, пишут РИА «Новости».

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Китай
Лэ Юйчэн
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