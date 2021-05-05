Власти Китая начнут штрафовать жителей за «гастрономические излишества»

Политика

В Китае власти ввели штрафы за пропаганду обжорства и расточительное использование еды. Мера введена в рамках программы борьбы с большими объемами пищевых отходов и чрезмерным потреблением. Таким образом власти намерены привить жителям умеренность и бережливое отношение к продуктам питания.

Если раньше власти были озабочены проблемой обеспечения населения провиантом, то теперь правительство страны занялось проблемой расточительства продуктов, которое достигло огромных масштабов. Закон о борьбе с расточительным отношением к продуктам питания был принят китайским парламентом 29 апреля и вступил в силу в тот же день.

Об этой проблеме годом ранее говорил глава Китай Си Цзиньпин заявив, что «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает». В связи с этим он поручил вести в стране пропаганду умеренности потребления.

Согласно принятому парламентом закону, задача по пропаганде закона об умеренном потреблении, в том числе, ложится на китайские СМИ. Они должны будут рассказывать о вреде от расточительного потребления и формировать у общества правильную концепцию потребления.

При этом в документе подчеркивается, что распространяемые сообщения о борьбе с пищевым расточительством должны быть правдивыми и беспристрастными, передаёт РИА «Новости».