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Политика
Власти Киргизии запретили добывать криптовалюту во имя экономии энергии
5 июля, 2021 15:51
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Aleksey Bychkov/Global Look Press
В Кыргызстане запретили майнинг для экономии энергии. При этом официально добыча криптовалюты в республике не запрещена, однако на практике майнить в стране все равно невозможно, поскольку энергетики не выдают технического разрешения для подключения оборудования к электрической сети.
Криптовалюту добывают в стране нелегально, прикрытием стали промышленные предприятия. Чем крупнее завод, тем больше он потребляет электроэнергии, а значит, скрыть работу мощных компьютеров, которые зовутся фермами, легче. Чтобы их найти, энергетикам приходится приложить множество усилий, в том числе, проявить смекалку.
Известно, что с 2019 года в Кыргызстане раскрыли около полусотни тщательно замаскированных майнинг-ферм, передает «МИР 24».
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