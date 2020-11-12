Власти Хабаровска испугались критики и отменили закупку дорогостоящей фототехники

Фото: pixabay.com

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук решил отменить закупки дорогостоящего фотоаппарата и объектива после многочисленных обращений возмущенных граждан.

В настоящее время проводится работа по прекращению торгов. По словам общественников, информация об аукционе вызвала резонанс у хабаровчан. Было решено выйти с предложением об отмене аукциона.

В конце октября на электронной площадке появился план закупок, в котором говорилось о поставке профессиональной фотоаппаратуры: фотоаппарата начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей и объектива на сумму до 220 тысяч рублей.

В мэрии это объяснили тем, что в настоящее время в пресс-службе администрации города работают с фотоаппаратом Sony 7 С, «он на последнем издыхании». Кроме того, данная аппаратура не рассчитана на максимальные ежедневные нагрузки, сообщает РИА «Новости».