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Политика
Власти Испании не хотят видеть российских туристов
1 июля, 2021 02:16
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pixabay.com
Россия не попала в список властей Испании, в который включены государства, не входящие в состав Евросоюза или Шенгенской зоны, гражданам которых разрешен въезд на территорию страны.
При этом ограничения не распространяются на такие страны, как Китай, Япония, США, Израиль и прочие.
В начале июня власти Испании разрешили въезд туристам, которые вакцинировались. При этом препарат должен быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения. Речь идет о таких препаратах, как Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen и китайские вакцины Sinovac Biotech и Sinopharm, сообщает РБК.
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