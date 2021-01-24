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Власти Франции призвали ввести действенные санкции против РФ

Сергей Михневич
24 января, 2021 20:01
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 20:01
1 мин
Париж
Flickr.com

Против России следует ввести действенные санкции в связи с делом блогера Алексея Навального, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными», — приводит слова Ле Дриана РИА «Новости».

По его словам, 25 января должна состояться встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой будет подниматься вопрос о Навальном, пишут РИА Новости. Кроме того, Ле Дриан призвал пролить свет на дело Навального и подверг критике действия правоохранительных органов во время акций, которые прошли в России 23 января.

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