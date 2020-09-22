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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о повторном введении ограничительных мер по борьбе с COVID-19 из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации в стране. В частности, вновь будут введены ограничения на работу кафе и ресторонов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей.

«Правительство введет тщательно рассмотренные новые ограничения в Англии, чтобы достичь максимального сокращения наших показателей [заболевания COVID-19] с минимальным ущербом жизням и условиям жизни», — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что о введении второго общенационального карантина речи не идет — учебные заведения продолжат свою работу. Однако Джонсон призвал всез офисных сотрудников, которые могут работать из дома, сделать это.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Великобритании с начала пандемии превысило 398 тысяч, 41,7 тысяч из заболевших скончались.