Власти Беларуси предупредили о рисках в общественно-политической ситуации

Политика

В настоящий момент общественно-политическая ситуация в Беларуси стабилизирована. Тем не менее, риски ее дестабилизации, в том числе скрытые, сохраняются. Об этом заявил глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

«Ситуация стабилизирована, но тем не менее риски сохраняются и многие угрозы носят достаточно скрытый характер», - сообщил он.

Сергеенко добавил, что на случай дестабилизации, у республики есть «подготовленные люди и специалисты». Они занимаются этими угрозами еще на стадии подготовки «возможных провокаций и преступлений».

По словам главы администрации президента, «исключать нельзя ничего» и власти Беларуси должны быть готовы к реакции на любые провокации и посягательства на конституционный строй республики, передает «ТАСС».