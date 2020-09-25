Власти Беларуси пытаются «заткнуть рот» оппозиционному СМИ

TUT.BY

Министерство информации Беларуси пытается лишить статуса средства массовой информации белорусский портал TUT.BY. В суд был подан иск о прекращении работы издания.

Причиной для иска стали материалы TUT.BY, за которые порталу были вынесены предупреждения Мининформа Беларуси. С начала августа 2020 года портал получил четыре предупреждения. В том числе значатся публикации о «тайных протоколах» на президентских выборах, о премировании сотрудников госконтроля «за успехи» в громких делах, об обысках у редактора Мининформа и уголовном деле против ее дочери, а также о том, что белорусские таможенники попросили проверить книги о Гарри Поттере на наличие призывов к свержению власти.

«Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Это означает, что по решению суда TUT.BY может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», — цитирует сообщение портала «Ведомости».