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Политика
Власти Афганистана хотят американского оружия без американцев
23 апреля, 2021 16:17
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Один из крупнейших телеканалов Афганистана Ariana News сообщил о требовании властей страны в адрес США и НАТО о передаче вооружений местной армии перед выводом своих войск.
«Нам нужны эти вооружения, и мы хотим, чтобы Соединенные Штаты передали их нам», — приводятся слова представителя Минобороны республики.
Также, по данным Lenta.ru, некоторые источники сообщают о том, что уже создана рабочая группа по передачи оружия и инфраструктуры НАТО в руки афганских военных.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о выводе американских военных из страны в период с 1 мая по 11 сентября.
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