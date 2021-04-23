Власти Афганистана хотят американского оружия без американцев

Политика

Один из крупнейших телеканалов Афганистана Ariana News сообщил о требовании властей страны в адрес США и НАТО о передаче вооружений местной армии перед выводом своих войск.

«Нам нужны эти вооружения, и мы хотим, чтобы Соединенные Штаты передали их нам», — приводятся слова представителя Минобороны республики.

Также, по данным Lenta.ru, некоторые источники сообщают о том, что уже создана рабочая группа по передачи оружия и инфраструктуры НАТО в руки афганских военных.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выводе американских военных из страны в период с 1 мая по 11 сентября.