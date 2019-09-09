Как власть и оппозиция слились в едином выборном экстазе

Странная это штука – выборы. Прожженный лжец Вудро Вильсон, обманувший всю нацию обещанием не вступать в мировую войну, считается одним из величайших президентов в истории США, а канцлер Адольф Гитлер, последовательно выполнявший все предвыборные посулы (помешало только вмешательство из-за рубежа), отнюдь не почитается в Германии.

Жахнули из засады

Очередной день выборов в России завершился. Если в 2018 году на западе страны убедительную победу праздновали представители действующей власти, а на востоке со скандалами побеждала оппозиция, то сейчас ситуация больше напоминает 2017 год. Тогда наиболее медийными стали муниципальные выборы в Москве, где оппозиция – причем либеральная, а не красная – победила в ряде округов центра и юго-запада. И победу парадоксальным образом праздновали обе стороны. Либералы гордились стопроцентным успехом в Гагаринском районе, где голосовал президент (счет 12:0 не в его пользу), а единороссы подсчитали, что «муниципальный фильтр» они по-прежнему крепко держат в руках, а значит, у Сергея Собянина через год соперников не будет.

Два года работы показали, что «Единая Россия» не только просчитала ситуацию лучше, но и выводы правильные сделала. И хотя сейчас о своей победе опять говорят обе стороны, 8 сентября стало безусловным триумфом «Единой России» и одновременно моментом ее полного морального краха

Впечатлил пост секретаря генерального совета Андрея «Славного» Турчака (меткое определение Олега Кашина прижилось навсегда): «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех. Прогнозы горе-социологов и политологов рассыпались». Напомним, за восемь лет губернаторства Турчака население вверенной ему Псковской области сократилось с 696 до 642 тысяч человек –на восемь с половиной процентов. Сейчас функционер распространяет этот опыт на всю Россию, так что к его словам надо относиться осторожно.

Дело в том, что победила не «Единая Россия», победили волки в овечьих шкурах – по всей стране успеха добивались в первую очередь самовыдвиженцы, скрывавшие от избирателей свою принадлежность к правящей партии. Секрет Полишинеля, конечно, и все же многие искренне голосовали за «независимых жителей района».

Реанимация КПРФ

Сам факт того, что тысячи представителей «Единой России» вышли на выборы, стыдливо пряча лица под маской самовыдвиженцев, говорит о многом. Наша брутальная власть, всегда гордившаяся умением навязать избирателю нужную точку зрения, начала вилять и прятаться. Пенсионная реформа не прошла даром – «Единая Россия» все еще побеждает, но больше не верит в себя. И очевидно, что через два года на сложных парламентских выборах она уже не сможет набрать конституционное большинство. Так что на дело вместе с единороссами пойдут союзники – КПРФ и ФБК.

Репетиция этого Тройственного союза прошла на ура. Лидер российского протеста Алексей Навальный (ФБК) призвал сторонников нанести удар по «Единой России» с помощью так называемого умного голосования. Противники Навального немедленно сократили «умное голосование» до аббревиатуры УГ, более известной как, скажем так, «грустный экскремент», но это им не помогло.

Суть УГ в том, что аналитики ФБК на каждом избирательном участке по всей стране выявляли наиболее перспективного кандидата не от «Единой России» и предлагали оппозиционно настроенным гражданам голосовать именно за него, а не разбрасываться голосами по всему избирательному списку. При этом гражданам не объясняли толком, почему выбран тот или иной «единый кандидат» – просто предлагали его как данность

Поутру они проснулись и обнаружили, что «умное голосование» почему-то везде, где можно, поддерживало так называемых коммунистов. Алексей Навальный, в марте 2018 года обеспечивший максимальный процент для Владимира Путина призывом не ходить на выборы, вновь отработал на отлично: отсек реальную оппозицию, способную что-то изменить, и обеспечил невиданный успех импотентной КПРФ – филиалу «Единой России» для самых безнадежных. Соответственно, оба крыла конструктивной оппозиции, национал-христианское и либеральное, снова не получили права законодательного голоса, хотя электорат обоих, безусловно, растет.

Конечно, полного единства власть и оппозиция еще не достигли. Характерно, что коммунист Владимир Бортко, один из немногих идейных представителей своей партии, просто сбежал с выборов, когда понял, что безжалостный Навальный может не просто указать на него как на кандидата, но и УГоворить петербуржцев действительно сделать режиссера губернатором.

Математик и политолог Павел Чеботарев тонко разоблачил тактику Навального:

«Стилистика потрясающая: вбиваешь адрес, дают фамилию, идешь и голосуешь за нее. Не сообщают, ни чем кандидат хорош, ни почему выбран, ни кто конкуренты, ни социологию. Зачем? Ты решил, что здесь думают? Перепутал умное голосование с голосованием умных? Ошибся. Ты деревянный солдат – идешь и голосуешь»

То есть выборов-то не было. Была слаженная работа административного ресурса и квазиоппозиционных политтехнологий. Удивительно ли, что после закрытия избирательных участков на главном политическом шоу страны «Ночь выборов» крутились в основном девушки пониженной социальной ответственности, недавно достигшие избирательного возраста и путающие электорат с эрекцией.

Зачем это нужно?

Мы привыкли к тому, что выборы в России – это борьба сознательных граждан и плохих властей, что как-нибудь, когда-нибудь, объединившись, используя все законные инструменты,граждане смогут преодолеть эту преграду и выбрать себе какое-нибудь меньшее зло.

Теперь этой иллюзии нет. Кукловоды оказались умнее. Но сколько нужно еще таких унижений нации, чтобы мы, наконец, поняли, что ни к чему хорошему выборная пляска в России в принципе не приводит? В демократической системе лжец практически всегда превзойдет честного человека, и, возвращаясь к казусу Гитлера, не так уж и плохо – если, конечно, считать, что государство может и должно стоять на обмане своих граждан

Демократии не получилось. России нужно предельно уменьшить число так называемых избираемых органов власти, которые, по сути, являются лишь паразитами экономики и общественной жизни. В России более 700 тысяч депутатов разнообразных уровней (с учетом обслуживающего их аппарата). Да, не все они получают зарплату, не все освобождены от основной работы, но практически все чувствуют себя хозяевами жизни. При этом реальные решения принимаются, как правило, исполнительной властью, а заксобрания и советы их лишь визируют или слегка артачатся, а потом визируют.

Пора вернуть этих людей в экономику, на предприятия, приобщить к добросовестному созидательному труду. Всем будет лучше.