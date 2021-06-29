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Политика
Владимира Путина совсем скоро ждёт «ковид во всех ипостасях»
29 июня, 2021 22:05
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Youtube / Новости на Первом Канале
Самым большим блоком вопросов, которые будут затронуты в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, станут вопросы, посвященные теме коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Напомним, прямая линия с главой РФ состоится уже завтра, 30 июня.
«В этом году, конечно, всему голова — это ковид. Это ковид во всех ипостасях», - заявил Песков.
Он пояснил, что будет рассмотрена проблематика коронавируса как болезни и как вопроса вакцинации россиян.
Песков также отметил, что в отдельных регионах России «кто-то не понимает искреннее» решение о вводе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.
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