Владимира Путина после парада случайно показали с возможным преемником. Или неслучайно
После окончания парада Победы в честь 9 мая, президент РФ Владимир Путин был замечен разговаривающим с молодым человеком. Момент случайно попал на камеры. В сети появились предположения, что это возможный преемник главы, позднее была установлена личность молодого человека.
По информации Telegram-канала «База», парнем, который о чём-то разговаривал Путин, был 36-летний Дмитрий Ковалёв. Его удалось обнаружить с помощью сервиса поиска людей по фото.
Согнано данным канала, молодой человек руководит одним из департаментов Администрации президента. Судя по фотографиям Ковалёва в соцсетях, он увлекается хоккеем. Не исключено, что с Путиным он сблизился на общем интересе к этому спорту.
«В преемники Путину записывали многих. Так что вот вам фотки очередного такого кандидата», - отмечает «База».