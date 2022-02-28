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Политика
Владимира Путина лишили его черного пояса по тхэквондо
28 февраля, 2022 17:32
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Президент РФ Владимир Путин лишён почетного черно пояса девятого дана по тхэквондо. Соответствующее решение приняла Международная федерация тхэквондо лишила, о чем сообщается на сайте организации.
Федерация решительно осуждает «жестокое нападение» на Украина и подчеркивает, что такие действия противоречат ценностям организации.
«В связи с этим Международная федерация тхэквондо приняла решение об отзыве почетного черного пояса 9-го дана, присвоенного г-ну Владимиру Путину в ноябре 2013 года», - говорится в сообщении федерации.
Кроме того, организация больше не будет вывешивать российский и белорусский флаги при проведении соревнований и не будет признавать соревнования на территории РФ и Беларуси.
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