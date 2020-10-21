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Оппозиционер назвал знаменитого врача «преступником» без каких-либо оснований.

Врачи, публицисты и общественные деятели призвали сторонника Навального Владимира Милова извиниться перед известным детским врачом Леонидом Рошалем. Ранее Милов оскорбил медика, когда тот выступил с инициативой по созданию международной группы для расследования истории болезни Алексея Навального. Люди, поддержавшие Рошаля, отметили, что педиатр, который за годы деятельности спас многие жизни, не заслуживает такого отношения.

Достижения Леонида Михайловича Рошаля действительно имеют огромное значение для российского здравоохранения. К главным заслугам педиатра можно отнести создание НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а также появление «летучей» бригады врачей. Леонид Рошаль всегда хотел открыть специализированный институт, где применялись бы малоинвазивные технологии для лечения детей с острыми хирургическими патологиями. На исполнение этой задачи он потратил долгие годы, но в конце концов добился цели. В 2003 году Рошаль стал главой Московского института неотложной детской хирургии и травматологии. Данное медучреждение можно назвать уникальным, так как его специалисты способны оказать высококвалифицированную помощь детям с нейротравмой. Ежегодно лечение на базе института проходят более 90 тысяч юных пациентов.

«Мы смогли создать удивительные условия для детей и их родителей. Такого института, аналогичного по направлению деятельности, нет в России, не было в Советском Союзе и нет в мире. Сегодня каждый третий ребенок с черепно-мозговой травмой в Москве госпитализируется к нам. Мы внесли свою лепту в развитие детской хирургии в столице, мы поменяли подходы к лечению травм у детей. Оборудование нашего института можно сравнить с любой клиникой мира», — рассказалРошаль.

Еще одной заслугой Леонида Михайловича является создание «летучей» бригады врачей. Такие группы медиков обычно выезжают в места чрезвычайных ситуаций, катастроф и военных конфликтов, чтобы помочь местным жителям. В подобных мероприятиях Рошаль активно участвовал с 1988 года. Он занимался организацией работы передвижной бригады, и его деятельность высоко оценивали за рубежом. В составе медицинских групп педиатр оказывал медпомощь детям в России, Грузии, Армении, Турции, Индии и других странах. За эту деятельность в 1996 году Рошаль получил от СМИ звание «Детский доктор мира».

Леонид Рошаль — высококвалифицированный детский хирург широкого профиля. Он окончил педиатрический факультет 2 МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова в 1957 году и получил образование в ординатуре на кафедре детской хирургии ЦОЛИУВ. В МОНИКИ. Леонид Михайлович является автором многочисленных научных трудов, имеет награды и свидетельства на изобретения.