Владимир Жириновский занимается законотворчеством даже в состоянии комы
Имя и фамилия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося в критическом состоянии в Центральной клинической больнице Управления делами президента, оказались в списке инициаторов жесткого закона.
Поправки принимаются к закону «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств.»
Третьим из инициаторов, внесших этот законопроект на рассмотрение Комитета № 22 (Комитет по государственному строительству и законодательству) после Вячеслава Володина и Геннадия Зюганова, оказался Владимир Вольфович.
Известно, что всю последнюю неделю 75-летний политик остается в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ. Эти крайние меры врачи применили в связи с 75-процентным поражением легких и начавшимся воспалительном процессе в головном мозге Владимира Жириновского.