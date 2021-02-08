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Владимир Жириновский захотел вручить Нобелевскую премию создателям «Спутника V»

Артем Денисов
8 февраля, 2021 02:06
1 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 02:06
1 мин
вакцина
Minzdrav.gov

Создатели вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства должны получить Нобелевскую премию по медицине.

С такой инициативой выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Создание препарата он назвал «эпохальным». «Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», — сообщил Жириновский, передает телеканал «360».

Специалисты трех университетов США назвали преимущества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В качестве одного из главных преимуществ российской вакцины эксперты назвали то, что для транспортировки и хранения препарат не требует поддержания сверхнизкой температуры. Тот факт, что «Спутник V» «может храниться в обычном холодильнике при подтвержденной эффективности и безопасности, является большим преимуществом.

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ТЕГИ
коронавирус
вакцина
Жириновский
1 мин
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