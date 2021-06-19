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Политика
Владимир Жириновский: «В Госдуме нужны юристы и экономисты»
19 июня, 2021 11:50
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Владимир Жириновский считает, что в высшем органе государственной власти России не нужны представители шоу-бизнеса, известные телеведущие и звезды спорта.
«Мне не нравится, когда партии пользуются авторитетом известных людей», - сказал он.
Политик добавил, что все звезды - замечательные люди, но они не должны заниматься политикой.
Об этом лидер ЛДПР написал на своей странице в Facebook.
По его словам, прятаться за чужой спиной - не самый лучший способ в предвыборной гонке, пишет «Московский комсомолец».
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