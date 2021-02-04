Политика

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выкатил в своем Telegram-канале пост о якобы победе РФ над Западом после посадки оппозиционера Алексея Навального в колонию.

«Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты. Вы вновь и вновь забываете, кто освободил Европу от орд Чингисхана, кто брал Париж при Наполеоне, кто освобождал Берлин. Вы не хотите сделать правильных исторических выводов», – написал он.

Жириновский обвинил Запад в том, что они пытались воздействовать на сознание российских граждан через Интернет, но им не удалось этого сделать. Политик убежден, что в России никогда не будет революций, несмотря на то, что силы из-за рубежа стремятся организовать их.

«Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно также как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам!», – заключил политик.

Ранее Жириновский заявил о том, что осудил бы Навального на 20 лет.