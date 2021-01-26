Политика

Председатель Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский вновь раскритиковал деятельность лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. По его мнению, объединение нескольких политических партий в одну необходимо лишь для достижения целей на первых порах, дальше в этом не будет никакого толку.

«Сергей Миронов - политический Чичиков. Под выборы собирает мертвые партии, чтобы пробраться в Думу, а после выборов они их распускают», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее партия ЛДПР назвала Миронова рудиментом.