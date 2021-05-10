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Политика

Владимир Жириновский нашел виновных в распространении вирусов. Их нужно «разгромить»

Антон Мельников
10 мая, 2021 21:02
1 мин
Антон Мельников
10 мая, 2021 21:02
1 мин
Yevgeny Philippov/Global Look Press
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Власти Соединенных Штатов по всему миру разрабатывают вирусы в подконтрольных лабораториях, которые потом распространяют. Россия должна действовать решительно и «разгромить» эти медцентры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«У нас два пути: или на всю жизнь надеть маску, перчатки и колоться вакцинами, или мы должны их (США – прим.) поставить на место, - заявил партийный лидер. - Разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы, которые они потом распространят».

Жириновский также пояснил, что Штаты обезопасят своих граждан, после чего начнут инфекционную войну против других стран.

«Она (Америка – прим.) провакцинирует свое население, Запад, а всех остальных — Восточную Европы, нас, Африку, Азию — будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни», — приводит слова лидера ЛДПР URA.RU.

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