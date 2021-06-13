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Политика
Владимир Жириновский: Границы России необходимо закрыть из-за пандемии
13 июня, 2021 19:37
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State Duma Russia/Global Look Press
Границы России необходимо закрыть, считает Владимир Жириновский. Об этом лидер ЛДПР заявил в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, это необходимо сделать до того момента, пока в мире не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
«Эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан», - написал он.
Жириновский считает, что резкий всплеск заболеваемости коронавирусовм в Москве связан с несвоевременным закрытием границ с Индией. Именно поэтому, по его мнению, в стране распространился индийский штамм инфекции, «Лента.ру».
Ранее Сергей Миронов призвал россиян отдыхать исключительно на террироии нашей страны.
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