«Русская планета» представляет внеочередной зарубежный политический дайджест, который даст читателю составить более объективную картину вокруг выборов президента Украины. Американские СМИ рассказывают о Владимире Зеленском.

BBC. Что станет с Украиной при Владимире Зеленском

Аналитический тексто том, как в Украине в президенты может пробиться не только кто-то из истэблишмента, в противоположность, конечно, России. Материал явно поддерживает комика: авторы указывают на то, что он продолжил выступать в ходе выборов и без миллиардов Порошенко смог показать хорошие результаты.

Журналисты жалеют украинцев: говорят, что те надеялись на понижение коррупции и рост уровня жизни с 2014 года, но этого так и не произошло. Вставки в роликах говорят прямым текстом: у украинцев размылась грань между реальным и вымышленным, и никто не знает, поможет ли Зеленский в её восстановлении.

Washington Post Советник Владимира Зеленского: Украина созрела для изменений

Столичное издание концентрируется не на фигуре вероятно будущего президента, а разговаривает с его советником: Александр Данилюк. В случае победы Зеленского он может возглавить украинский МИД.

Авторы импонируют Зеленскому: Украине, по словам Данилюка, нужны экстравагантные меры, которых не достичь режимными политиками, нужна «свежая кровь». У Александра, в отличие от Зеленского, есть опыт управления: при Порошенко он два года работал в Минфине вплоть до увольнения в 2018.

Wall Street Journal. Революция, которой не было: печальные украинцы идут на выборы

Материал от вестника американской экономики пропитан экзистенциальным отчаянием и эмпатией к Украине: начинается он с обширной исторической справки, подводит к Майдану, а заканчивается тем, что за конфликтами с Россией и невозможностью вступить в НАТО, страна грозится потерять собственную политическую идентичность.

Текст разделяет мысль материала BBC: все, что происходило последние 6 лет настолько сюрреалистично, что украинцам уже не важно, что происходит — настолько, что в выборах всерьез лидирует комик.

New York Post. Звезда ситкомов ведет гонку за президентское кресло

Материал Нью-Йоркских коллег концентрируется на проблемах с подсчетом голосов: говорят, что за выборы было зафиксировано 2100 жалоб на вбросы, покупку голосов и взятки на местах проведения.

Также репортеры акцентируют слова Петра Порошенко: «Судьба столкнула меня с марионеткой Коломойского в этой гонке». Интересно, что почти никто не вспоминает о связях Зеленского с Игорем Коломойским — украинским миллиардером, которого несколько раз обвиняли в мошенничестве.

Newsday. Украинские выборы разворачиваются прямо посреди обвинений в подкупах

Новостное агентство родом из Куинса рассказывает о массовом взяточничестве и подкупах на выборах, в противовес этому приводят фигуру Зеленского, как человека, который взялся это предотвратить.

Ещё рассказывают про конфликт сепаратистов и 13 тысяч убитых в восточной части страны. «Процветает эндемическая коррупция — экономика не справляется, и так везде».