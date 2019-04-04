Владимир Зеленский с точки зрения Соединенных Штатов
Владимир Зеленский с точки зрения Соединенных Штатов

Свежий дайджест «Русской планеты» от зарубежных источников

«Русская планета» представляет внеочередной зарубежный политический дайджест, который даст читателю составить более объективную картину вокруг выборов президента Украины. Американские СМИ рассказывают о Владимире Зеленском.

BBC. Что станет с Украиной при Владимире Зеленском

Аналитический тексто том, как в Украине в президенты может пробиться не только кто-то из истэблишмента, в противоположность, конечно, России. Материал явно поддерживает комика: авторы указывают на то, что он продолжил выступать в ходе выборов и без миллиардов Порошенко смог показать хорошие результаты.

Журналисты жалеют украинцев: говорят, что те надеялись на понижение коррупции и рост уровня жизни с 2014 года, но этого так и не произошло. Вставки в роликах говорят прямым текстом: у украинцев размылась грань между реальным и вымышленным, и никто не знает, поможет ли Зеленский в её восстановлении.

Washington Post Советник Владимира Зеленского: Украина созрела для изменений

Столичное издание концентрируется не на фигуре вероятно будущего президента, а разговаривает с его советником: Александр Данилюк. В случае победы Зеленского он может возглавить украинский МИД.

Авторы импонируют Зеленскому: Украине, по словам Данилюка, нужны экстравагантные меры, которых не достичь режимными политиками, нужна «свежая кровь». У Александра, в отличие от Зеленского, есть опыт управления: при Порошенко он два года работал в Минфине вплоть до увольнения в 2018.

Wall Street Journal. Революция, которой не было: печальные украинцы идут на выборы

Материал от вестника американской экономики пропитан экзистенциальным отчаянием и эмпатией к Украине: начинается он с обширной исторической справки, подводит к Майдану, а заканчивается тем, что за конфликтами с Россией и невозможностью вступить в НАТО, страна грозится потерять собственную политическую идентичность.

Текст разделяет мысль материала BBC: все, что происходило последние 6 лет настолько сюрреалистично, что украинцам уже не важно, что происходит — настолько, что в выборах всерьез лидирует комик.

New York Post. Звезда ситкомов ведет гонку за президентское кресло

Материал Нью-Йоркских коллег концентрируется на проблемах с подсчетом голосов: говорят, что за выборы было зафиксировано 2100 жалоб на вбросы, покупку голосов и взятки на местах проведения.

Также репортеры акцентируют слова Петра Порошенко: «Судьба столкнула меня с марионеткой Коломойского в этой гонке». Интересно, что почти никто не вспоминает о связях Зеленского с Игорем Коломойским — украинским миллиардером, которого несколько раз обвиняли в мошенничестве.

Newsday. Украинские выборы разворачиваются прямо посреди обвинений в подкупах

Новостное агентство родом из Куинса рассказывает о массовом взяточничестве и подкупах на выборах, в противовес этому приводят фигуру Зеленского, как человека, который взялся это предотвратить.

Ещё рассказывают про конфликт сепаратистов и 13 тысяч убитых в восточной части страны. «Процветает эндемическая коррупция — экономика не справляется, и так везде».

Теги:
Места: США, Украина
Организации: Русская Планета
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