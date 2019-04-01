Владимир Зеленский: России будет не до смеха

В воскресенье Украина выбирала себе нового президента. Однозначного ответа, кто встанет у руля государства, граждане пока не дали: никто из 39 кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для безоговорочной победы. На 21 апреля назначен второй тур, в который выйдут всего два человека. Это действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Пока всё идет к тому, во втором туре президентских выборов на Украине победу одержит именно он. Рассказываем, почему это совсем не смешно, и чего ждать России от президента-комика.

Слуга народа

Впервые о своём намерении стать президентом Зеленский объявил через Youtube, за несколько минут до наступления Нового 2019 года. Обращение появилось на канале его собственной продюсерской студии «Квартал 95».

​Начав свою речь на русском, Зеленский перешёл на мову и рассказал, что в сложившейся ситуации у каждого украинца есть три пути. Первый — жить как живешь и плыть по течению, и это нормально. Второй — уехать за рубеж на заработки, и третий - попробовать самому что-то изменить в стране.

И я для себя выбрал именно его. Дорогие украинцы, я обещаю вам идти в президенты Украины. С Новым годом. С новым слугой народа!

Предвыборную кампанию Зеленскому начали готовить задолго до того, как на Украине вообще кто-либо задумался о нём как о потенциальном кандидате. Осенью 2015 года на украинские телеэкраны вышел политический сериал «Слуга народа», где Владимир Зеленский исполнил главную роль – простого учителя истории Василия Голобородько, доведённого до ручки суровой украинской действительностью и ставшего в итоге президентом страны.

Сериал стал лучшим ТВ-шоу Украины, а Зеленский стал фигурировать в рейтингах предпочтений избирателей ещё до того, как официально выдвинул свою кандидатуру. Сериал часто подвергался нападкам со стороны ура-патриотов: украинская речь в шоу звучит не так часто, в основном лишь в виде выпусков новостей, показанных в сериале, да устами некоторых персонажей. Основные герои общаются между собой по-русски, заглавная музыкальная композиция также исполнена на великом и могучем, а Зеленский в лице Голобородько цитирует Столыпина.

Кто платит?

Производством сериала занимается компания «Студия Квартал-95», которую Зеленский основал вместе с коллегами по творческому цеху КВН в 2002 году. На сегодняшний день – это выгодный кино- и телебизнес с годовым оборотом в десятки миллионов долларов. Именно кинобизнес свёл вместе Владимира Зеленского и украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого называют истинным автором проекта «Зеленский»: шоу студии выходят в эфир на телеканале «1+1», который принадлежит олигарху.

Как отшучивался сам Владимир Зеленский, которого часто спрашивали по поводу того, является ли Коломойский спонсором его избирательной компании, олигарх вряд ли даст деньги туда, откуда они ему, вероятно, никогда не вернутся. А его с Коломойским связывают исключительно бизнес-отношения, тот не вмешивается в редакционную политику шоу и не говорит, на какие темы шутить не стоит.

Тем, кто очаровался Зеленским, не стоит забывать, что война в Донбассе была развязана, по сути, руками Игоря Коломойского. Один из самых богатых олигархов Украины, ещё до событий в Донбассе он делал ставку на радикалов. Трагедия в Одессе, поговаривают, обошлась не без его участия. Добровольческие батальоны «Днепр-1», «Донбасс», «Азов», «Айдар», «Полтава», «Шторм-1», «Шторм-2», а также некоторые подразделения запрещённого в РФ «Правого сектора» - это небольшая частная армия, насчитывающая, по разным оценкам, от 15 до 30 тысяч хорошо вооруженных и подготовленных бойцов. Армия, созданная на деньги Коломойского, и превратила конфликт на Юго-Востоке Украины в полноценную гражданскую войну.

После того, как Коломойский из-за конфликта с Порошенко был вынужден покинуть пост руководителя Днепропетровской обладминистрации, он заявил, что уходит из политики. Но просто так сдаваться во всеукраинской битве олигархов он не собирался. А для этого ему нужен был не только новый кандидат (ранее Коломойский ставил на Юлию Тимошенко), но и новый план для электората. И он действует не как щирый украинский националист, а как бизнесмен.

Почему Зеленский?

Политологи отмечают: лучшего кандидата в президенты, чтобы подвинуть Порошенко, чем Зеленский, в нынешних условиях не найти. Он зашёл на поле, где у него явная фора: интернет и соцсети. За Зеленского голосует молодёжь, которую в принципе на выборы завлечь не так-то просто. Пани Тимошенко давно и безуспешно борется за президентское кресло, и, похоже, нынешняя попытка его занять станет для неё последней.

Зеленский стал идеальным кандидатом «против всех» - против надоевшей Тимошенко, ненавистного Порошенко, да и за Ляшко с прочими радикалами народ голосовать не шибко рвётся. Отсутствие политического опыта и медийная узнаваемость сделали своё дело, и вот уже чисто технический кандидат всерьёз обсуждается как будущий глава страны.

Примечательно и то, что Зеленский крайне деликатно действует на «юго-восточном» поле. Он, как и соперники по выборам, обещает вернуть Донбасс в состав Украины и не отказывается совсем от курса в НАТО (лишь по итогам референдума), но в языковом вопросе осторожен.



Если на востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них!

Зеленский – русскоязычный, у него бизнес в России, он открыто позволяет себе смеяться над «рогулями» да вышиванками в своих шоу.

Он поддерживал АТО – а кто из современных украинских политиков не поддерживал? Но в сознании пророссийски настроенных граждан Украины он стал неплохой альтернативой кандидатам от «Оппозиционного блока». Грубо говоря, у него нет «антирейтинга», нет бэкграунда, который можно, в случае чего, припомнить. А Коломойский… так он и Порошенко одно время поддерживал, и где та дружба?

Что после

Политическая жизнь на Украине полна сюрпризов. До 21 апреля ещё далеко, и, скорее всего, у Петра Порошенко в кармане припрятаны козыри. На его стороне – административный ресурс, плюс, немаловажно, к кому уйдут голоса тех избирателей, кто голосовал за других кандидатов в первом туре. Если ничего экстраординарного не произойдёт – а произойти, повторимся, может всё, что угодно, вплоть до высадки пришельцев на Майдане – то победа во втором туре ему обеспечена.

История знает немало примеров, когда человек не из политики становился в общем-то неплохим главой государства. Достаточно вспомнить того же Рональда Рейгана, который тоже, как и Зеленский, был актёром.

Другой вопрос, что политическое поле на Украине прочно поделено между олигархическими группами. «Ничьих» кандидатов не бывает. С кем будет Зеленский после выборов – от этого зависит не сколько то, каким путём пойдёт Украина (подсказка – тем же), сколько как именно она по этому пути будет продвигаться. Вполне вероятно, будут сделаны кое-какие реверансы в адрес юго-востока страны и Донбасса. Поддержать национальные чаяния излишне патриотичных граждан – тоже дело важное: радикалы уже не первый год пытаются доказать, что они здесь власть. Вряд ли война в Донбассе закончится, да и ожидать улучшения отношений между государствами тоже не стоит.

Не стоит также забывать, что осенью на Украине пройдут парламентские выборы. И их итоги уже смогут оказать хоть сколь-нибудь значимое влияние на внутри- и внешнеполитический вектор. По всей видимости, Зеленский в качестве президента будет вынужден договариваться со всеми, с кем только можно, чтобы сохранить власть и ввести одноимённую партию «Слуга народа» в парламент. По этой причине каких-то самостоятельных либо смелых политических решений мы от него не увидим, в особенности что касается дел в отношениях между Россией и Украиной. А это значит, что стратегический запас попкорна в этом сезоне готовить лучше к октябрю.