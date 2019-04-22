Владимир Зеленский победил. Что дальше?

Сразу после того, как вечером 21 апреля стали появляться первые результаты экзит-поллов, стало понятно: Порошенко больше не президент. Владимир Зеленский одержал уверенную победу на президентских выборах – свыше 70% голосов можно назвать разгромом Порошенко. Украинцы радуются, оно и понятно: главная цель – уход Петра Порошенко – достигнута. А россияне тем временем осторожно присматриваются к новому украинскому президенту. Чем займётся новый слуга народа сразу после избрания? Об этом он сам рассказал сразу после объявления первых результатов выборов.

Вернуть моряков

Самое главное для нас - вернуть наших парней живыми. Для нас сейчас задача номер один - вернуть всех наших политзаключенных, военнопленных, моряков

- так Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг украинских моряков, задержанных во время провокации Украины в Чёрном море. Он также сообщил, что встречался с родителями моряков и сделает всё возможное для их возвращения на родину – хотя ничего не обещает.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три суда ВМС Украины при попытке пересечения Керченского пролива. 24 моряка были арестованы. На Украине их считают военнопленными, хотя в России моряки находятся под стражей в рамках уголовного дела по незаконному пересечению российской государственной границы. У Киева странная логика: если они военнопленные – то это значит, что Украина тем самым признаёт, что моряки находились в проливе с военными целями. Ну да ладно.

Защищать мову

Я должен защищать украинский язык. И я буду

- сказал Зеленский, комментируя законопроект об украинском языке, который давно готов и вот-вот будет принят Радой. Возможно, его успеет подписать Порошенко – до того, как официально сложит полномочия в мае.

Напомним, что, согласно этому закону, украинский язык будет признан единственным легитимным языком на Украине, причём во всех сферах: в культуре, печати, а также в сфере обслуживания. За общение на русском языке в кафе или ресторанах владельцев заведений могут оштрафовать. Более того, разговоры о двуязычии будут расцениваться как призывы к свержению конституционного строя, с соответствующим за это наказанием.

Законопроект не раз подвергался критике за дискриминационный характер в отношении русского языка – об этом заявляли некоторые действующие украинские политики и общественные деятели. Ладно, посмотрим.

Переформатировать «Минск»

Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Мы будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать минское направление и идти до конца, чтобы прекратить огонь

- заявил Владимир Зеленский. Ранее он неоднократно высказывался за расширение минского формата и включения в него других стран – США и Великобритании. Ладно, поглядим, удастся ли сдвинуть «Минск» с мёртвой точки, если к разговору присоединятся высшие покровители Украины.

Прекратить огонь

Мы будем усердно работать, чтобы закончить огонь на Донбассе. Будем с вами об этом говорить и расскажем вскоре наши планы всем нашим украинским журналистам и блогерам. У нас есть план. У нас креативная молодая команда и нам нужна ваша помощь

- сказал журналистам Зеленский. Как именно собирается креативить новый президент – он уже рассказывал: по мнению Зеленского, необходимо вести пропаганду через СМИ на территории Донбасса, рассказывая им, какие они на самом деле украинцы. Как креатив поможет жителям Донбасса забыть о бомбах, сброшенных на их головы – Зеленский не уточнил. Впрочем, ладно. Авось и правда стрелять перестанут.

Набрать новых

Старые политики должны уйти – об этом Владимир Зеленский заявил журналистам сразу после оглашения результатов экзит-поллов. Первым с вещами на выход отправится генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только Луценко

- сообщил новоизбранный украинский президент. На вопрос журналистов, кто придёт на смену старой команде, Зеленский ответил, что у партии «Слуга народа» есть пул экспертов, но имён он назвать пока не может, и устроит по этому случаю отдельную пресс-конференцию. Ладно, поглядим. Можно ещё коллег из сериала «Слуга народа» пригласить.