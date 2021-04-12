Владимир Зеленский захотел пообщаться с президентом России – требует встречу

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ему необходимо обсудить ряд вопросов с лидером РФ Владимиром Путиным. Он просит организовать переговоры со своим коллегой из России. Соответствующий запрос уже направлен в Москву. Об этом рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Известно, что глава украинского государства хочет обсудить с Путным конфликт на востоке республики, правда, Москва пока никоим образом на данный запрос не отвечает, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе заявил, что Кремль не получал никаких сообщений от Зеленского, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее Киев обвинил Россию в военном давлении из-за отказа уводить стянутые к границе войска.