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Политика
Владимир Зеленский впервые начал обсуждать возможное признание Крыма и республик Донбасса
8 марта, 2022 11:28
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Igor Golovniov/Keystone Press Agency
Украинский президент Владимир Зеленский впервые согласился обсуждать признание Крыма и республик Донбасса.
«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», - заявил лидер государства, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.
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