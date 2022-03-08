Новости – Политика
Политика
Владимир Зеленский воспользовался последним резервом для пополнения украинской армии
8 марта, 2022 09:20
1 мин
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский намерен усилить армию и для этого воспользовался последним резервом для пополнения рядов военных. Он подписал указ об отзыве из всех миссий украинских миротворцев.
Участники международных операций по поддержанию мира должны вернуться обратно в страну. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.
«Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира», - сказано в сообщении. Миротворцы вернутся вместе с оборудованием.
Прибывшими пополнят ряды ВСУ - миротворцы примут участие в защите суверенитета страны.
Военная операция России на Украине длится с 24 февраля. На Украине объявлено военное положение. В военные формирования призвали военнообязанных и резервистов.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости