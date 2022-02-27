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Политика
Владимир Зеленский: В результаты приговоров не верю, но мы попробуем начать
27 февраля, 2022 19:53
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может поверить в общий положительный исход переговоров с Москвой, однако предлагает попробовать хотя бы начать переговорный процесс.
По словам Зеленского, он пошел на переговоры для того, чтобы ни у одного украинца не осталось сомнений, что президент все-таки пытался прекратить войну, даже когда шанс на это был совсем небольшой. «Но все же это шанс», – приводит слова украинского президента телеграм-канал «Подъем».
Непосредственной информации о самих переговорах на границе России и Белоруссии пока нет. Сообщается, что все участники переговорного процесса направились к оговоренному месту встречи.
Также появлялась информация о начале переговорного процесса, однако МИД России её опроверг.
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