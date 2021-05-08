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Политика
Владимир Зеленский в компании послов G7 прибыл в Донбасс
8 мая, 2021 13:49
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами «Большой семерки» (G7) прибыл с рабочим визитом в Донбасс.
Владимир Зеленский планирует принять участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне, говорится на сайте главы государства.
Кроме того, президент Украины планирует ознакомиться с ситуацией на линии разграничения и пообщаться с военнослужащими, которые несут службу в зоне военной операции.
Ранее Зеленский обратился к населению страны по случаю Дня памяти и примирения. По его словам, эта дата предназначена для того, чтобы люди сохраняли и понимали историю, пишут РИА «Новости».
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