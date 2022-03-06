Владимир Зеленский в футболке с символом похожим на железный крест нацистской Германии
Президент Украины Владимир Зеленский записывает свои видеообращения в футболке, на которой изображён символ, похожий на железный крест.
На майке у Зеленского изображён символ, похожий на награду, которую вручали за боевые отличия в нацистской Германии.
На сходство символов обратили внимание пользователи соцсетей. Разница состоит лишь в том, что у ордена нацистской Германии в центре была изображена свастика, а на кресте у украинского лидера – трезуб, сообщает телеграм-канал «RT».
Самое главное сейчас - это обеспечение безопасности гражданского населения.
Об этом в интервью «Русской планете» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Зеленский реальной властью не располагает и не может командовать. Нужно договариваться на местах и с властью и с военными.