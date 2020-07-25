Владимир Зеленский успешно избежал украинского суда

Политика

Flickr

В Киеве суд принял решение о прекращении дела в отношении президента Украины Владимира Зеленского, обвинявшегося в незадекларированных доходах.

Делопроизводство было закрыто Печерским районным судом, по причине отсутствия состава административного правонарушения. В продвижении административного дела в суд принял деятельное участие глава национального антикоррупционного ведомства (НАПК) Александр Новиков.

Тем не менее, судья постановил, что президент не может быть привлечен к уголовному процессу и дело закрывается. При этом, по данным REGNUM, сам Зеленский также признавался в нарушении закона и получении прибыли благодаря украинским облигациям внутреннего займа (ОВГЗ).