По состоянию на 25 июля 10:30
Заболевших806 720
За последние сутки5 871
Выздоровело597 140
Умерло13 192
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Зеленский успешно избежал украинского суда

Кирилл Савушкин
25 июля, 2020 15:03
1 мин
Photo
Flickr

В Киеве суд принял решение о прекращении дела в отношении президента Украины Владимира Зеленского, обвинявшегося в незадекларированных доходах.

Делопроизводство было закрыто Печерским районным судом, по причине отсутствия состава административного правонарушения. В продвижении административного дела в суд принял деятельное участие глава национального антикоррупционного ведомства (НАПК) Александр Новиков.

Тем не менее, судья постановил, что президент не может быть привлечен к уголовному процессу и дело закрывается. При этом, по данным REGNUM, сам Зеленский также признавался в нарушении закона и получении прибыли благодаря украинским облигациям внутреннего займа (ОВГЗ).

темы
Украина
Владимир Зеленский
суд
декларация
1 мин