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Политика
Владимир Зеленский: Украинская армия усилилась в 572 раза
19 июня, 2021 16:37
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Sergey Starostenko/Global Look Press
Вооруженные силы Украины усилились в 572 раза. Это произошло после того, как их ряды пополнили новые офицеры, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Сегодня Вооруженные силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера», - сказал он.
Таким образом он поздравил с получением первого офицерского звания выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Ранее президент Зеленгский заявлял, что Украина должна будет создать самую мощную армию в Европе. Это произойдет в том случае, если страны ЕС не помогут стране в урегулировании Донбасского конфликта, пишут РИА «Новости».
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