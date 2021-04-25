Владимир Зеленский решился на масштабные перестановки в спецслужбах Украины

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд масштабных изменений в руководстве Службы безопасности страны.

Накануне глава государства подписал документ об освобождении от должности руководителей СБУ по Киеву, Киевской и Ивано-Франковской областях. Их преемники уже назначены президентом.

«Освободить Головаша Олега Олеговича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - приводит РИА «Новости» текст указа Зеленского.