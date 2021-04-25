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Политика
Владимир Зеленский решился на масштабные перестановки в спецслужбах Украины
25 апреля, 2021 11:53
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APUkraine/ twitter.com/Globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд масштабных изменений в руководстве Службы безопасности страны.
Накануне глава государства подписал документ об освобождении от должности руководителей СБУ по Киеву, Киевской и Ивано-Франковской областях. Их преемники уже назначены президентом.
«Освободить Головаша Олега Олеговича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - приводит РИА «Новости» текст указа Зеленского.
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