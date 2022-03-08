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Политика
Владимир Зеленский признался, что «охладел» к НАТО после некоторых сигналов от альянса
8 марта, 2022 13:52
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Youtube / Зе!Президент
Интерес Киева к вопросу о вступлении в Североатлантический альянс значительно упал, поскольку в НАТО принять Украину явно не готовы. Кроме того, альянс опасается действий, которые поставят его в конфронтацию с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.
«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину», — заявил он.
По словам Зеленского, блок НАТО «боится» любых противоречивых действий, которые могут усилить или эскалировать конфронтация с РФ.
Также президент высказался об объявлении режима тишины. Он заявил, что Украина готова прекратить огонь, но, подчеркнул Зеленский, на капитуляцию украинцы не согласятся, передаёт «Интерфакс».
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