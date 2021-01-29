Владимир Зеленский поупражнялся в сарказме обсуждая «Батькивщину»

Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на инициативу партии Юлии Тимошенко провести пять референдумов в стране.

По его словам, слоганом партии, предлагающей подобные меры может стать фраза «20 лет на рынке переобувания», а в качестве логотипа они могли сделать мем facеpalm.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, изначально выступавшая против референдума, сменила позицию и предложила провести голосование по пяти вопросам, передает REGNUM.