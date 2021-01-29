Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Зеленский поупражнялся в сарказме обсуждая «Батькивщину»

Кирилл Савушкин
29 января, 2021 17:34
1 мин
Кирилл Савушкин
29 января, 2021 17:34
1 мин
Photo
Flickr

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на инициативу партии Юлии Тимошенко провести пять референдумов в стране.

По его словам, слоганом партии, предлагающей подобные меры может стать фраза «20 лет на рынке переобувания», а в качестве логотипа они могли сделать мем facеpalm.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, изначально выступавшая против референдума, сменила позицию и предложила провести голосование по пяти вопросам, передает REGNUM.

Поделиться
ТЕГИ
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!