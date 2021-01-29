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Политика
Владимир Зеленский поупражнялся в сарказме обсуждая «Батькивщину»
29 января, 2021 17:34
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Flickr
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на инициативу партии Юлии Тимошенко провести пять референдумов в стране.
По его словам, слоганом партии, предлагающей подобные меры может стать фраза «20 лет на рынке переобувания», а в качестве логотипа они могли сделать мем facеpalm.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, изначально выступавшая против референдума, сменила позицию и предложила провести голосование по пяти вопросам, передает REGNUM.
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