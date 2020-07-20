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Владимир Зеленский отправился на «дачу Хрущева» без жены

Артем Денисов
20 июля, 2020 00:02
2 мин
зеленски
Фото: фото: Wikipedia

Украинский лидер Владимир Зеленский отправится в отпуск в госрезиденцию на острове Бирючий в Херсонской области, которую называют «дачей Хрущева».

«Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не Министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции)», — написал политолог Тарас Черновол.

Президент будет отдыхать без своей супруги Елены. К приезду главы государства дом отремонтировали, так как в нем давно никто не жил. Об отпуске Зеленского на «даче Хрущева» ранее сообщал журналист Владимир Кацман. По его словам, президент проведет там 10 дней.

Глава государства находится в сильном психологическом напряжении и на грани нервного срыва, пришел к выводу аналитик Руслан Бортник. Президент может в любой момент уйти в отставку, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский продал свой загородный дом в Киевской области и переехал в государственную резиденцию. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

Также Зеленский продал и земельный участок, на котором расположен проданный дом. Теперь президент Украины со своей семьей будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», пишет «РИА Новости».

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президент
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