Владимир Зеленский отказался подписывать закон о наказании за символы Z и V в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не стал одобрять закон об уголовной ответственности за использование в стране символов, которые используются российским войсками в рамках военной кампании (символы Z и V). Президент считает, что законопроект необходимо дополнить.
Согласно отзыву главы Украины, законопроект о запрете пропаганды российских захватнических символов в целом поддерживается, но необходимы изменения.
По словам Зеленского, документ необходимо дополнить исключениями, когда недружественные Украине символы можно будет использовать и наказания за это не последует. Например, речь идёт о том, что символика может использоваться в музейных экспозициях, литературе, тематических выставках, научных материалах и т.д.
Также господин Зеленский предлагает запретить символику «агрессии» не только для политических, но и для общественных объединений, говорится на странице законопроекта.