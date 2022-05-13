Владимир Зеленский описал как бы разговаривал с Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Rai 1» описал, как разговаривал бы с главой России Владимиром Путиным. Он в очередной раз заявил о готовности к переговорам.
Украинский президент хочет говорить только с Путиным.
«Только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», - сказал Зеленский. Его слова приводит РБК со ссылкой на канал.
Россия 79-й день проводит спецоперацию на Украине. Зеленский неоднократно говорил о необходимости переговоров. Кремль заявляет, что для этого нет готового соглашения, которое могли бы обсудить президенты.
Украинская и российская делегации провели несколько раундов переговоров, но так и не пришли к консенсусу. Россия требует демилитаризации и денацификации, а также не хочет обсуждать статус Крыма. Украина предлагает оставить крымский вопрос на 15 лет и не решать его военным способом.