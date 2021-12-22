Новости – Политика
Политика
Владимир Зеленский официально запретил почти всем чиновникам говорить о внешней политике Украины
22 декабря, 2021 18:02
1 мин
1 мин
Youtube / Телеканал ДОМ
Официальные комментарии и заявления по поводу внешней политики Украины смогут делать лишь чиновники избранных должностей. Соответствующий указ издал украинский президент Владимир Зеленский.
Согласно распоряжению украинского главы, о внешней политике публично смогут высказываться только сам президент, а также премьер-министр и министр иностранных дел.
Кроме того, согласно указу, все украинские госорганы должны будут согласовывать свою позицию с министерством иностранных дел при осуществлении международных отношений. В том числе это требование распространяется на подготовку иностранных визитов, передаёт РИА «Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости