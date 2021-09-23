Владимир Ефимов: Сервисом «Линия прямых обращений» воспользовались более 12 тысяч раз
Один из самых востребованных сервисов на «Инвестпортале» это «Линия прямых обращений» — незаменимый ресурс для бизнеса, который упрощает взаимодействие предпринимателей и власти, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
За семь лет предприниматели воспользовались данным сервисом более 12 тысяч раз. Здесь можно получить разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, консультацию по оформлению документации при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества, а также по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона и по другим вопросам.
«Линия прямых обращений» Инвестпортала Москвы — это удобный способ для бизнеса получить необходимую консультацию. Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней», — прокомментировал Владимир Ефимов.
С каждым годом, безусловно, популярность различных онлайн-сервисов только растет. Инвестиционный портал Москвы не стал исключением — он остается одним из самых востребованных ресурсов для бизнеса: с момента создания в феврале 2014 года на нем зафиксировано 14,5 млн посещений.