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Политика

Владимир Ефимов рассказал, в каких странах востребована московская телекоммуникационная техника

Кирилл Голубев
26 апреля, 2021 17:11
3 мин
Кирилл Голубев
26 апреля, 2021 17:11
3 мин

В 2020 году из общего объёма российского экспорта телекоммуникационного оборудования на продукцию московских предприятий пришлось 73%. Столица поставила за рубеж техники такого формата на 270 млн долларов. Какие страны стали её основными импортёрами, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году Москва произвела коммуникационного оборудования на 614 млн долларов. Продукция на 270 млн долларов была реализована за рубеж. При этом покупателями оборудования для связи стала 91 страна мира, уточнил заммэра. В 11 стран Европы, Юго-Восточной Азии и Африки столичное телекоммуникационное оборудование в прошлом году было поставлено впервые. Общая сумма экспорта в эти страны составила более 1 млн долларов, добавил он.

Более 75% столичного экспорта пришлось на Азербайджан, Казахстан, Грузию, Китай и Беларусь. Так, в страны Закавказья была реализовано продукции на 113,64 млн долларов, в другие страны СНГ – на 62,04 млн долларов, а в Китай – на 27,08 млн долларов.

Также в 2020 году значительно выросли поставки в Мексику, составив 3,31 млн долларов, во Вьетнам – 2,35 млн долларов, в Республику Корея – 0,68 млн долларов, в Чили – 0,48 млн долларов и Израиль – 0,42 млн долларов.

В структуру столичного экспорта телекоммуникационной техники входят: аппаратура приёма, преобразования и передачи информации, детали телефонов и коммуникационной аппаратуры, базовые станции, телефоны с беспроводной трубкой и проводные телефоны, как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» выяснил, что в среднесрочной перспективе московским производителям-экспортёрам такого направления следует обратить внимание на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Латинской Америки, так как эти страны активно участвуют в международной торговле и стараются расширять географию своих поставщиков.

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