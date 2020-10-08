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Владимир Ефимов: Промышленные комплексы Москвы сэкономили на льготах 4,4 млрд рублей за пять лет

Кирилл Голубев
8 октября, 2020 13:57
2 мин
Владимир Ефимов
Фото: ruspekh.ru

Налоговые преференции, которые получают столичные компании вместе со статусом промышленного комплекса, позволили им сэкономить в общей сложности 4,4 млрд рублей. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За пять лет статус промышленного комплекса был присвоен 56 компаниям, где работают почти 65 тысяч человек. Благодаря поддержке города общая экономия на налогах всех столичных промкомплексов достигла 4,4 млрд рублей», – сказал Ефимов.

Вице-мэр подчеркнул, что сэкономленные средства позволяют компаниям развивать свое производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта, в том числе зарубежные. С 2016 года совокупный объем инвестиций промкомплексов города превысил 33,2 млрд рублей

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров напомнил, что в этом году статус промышленного комплекса был присвоен трем предприятиям, которые за последние пять лет совокупно инвестировали в городскую промышленность 3,3 млрд рублей. Это производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов «Бакор», завод измерительных приборов «Вика Мера» и разработчик и поставщик комплектующих для фронтовой авиации компания «Регион».

темы
Москва
Налоги
Мэрия Москвы
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