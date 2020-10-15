Владимир Путин заявил об обострении проблем с безработицей в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что по всей России обостряется проблема безработицы. Об этом он сообщил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

«(В Карачаево-Черкесии) достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», - заявил Путин.

Вместе с тем глава России отметил, что в Карачаево-Черкесии наблюдается рост промышленности и сельскохозяйственного производства.

«Правда, чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране, но тем не менее рост стабильный», - цитирует президента «ТАСС».